FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen hava astsubayı A.Ç. yakalandı.



Hükümlü A.Ç. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.