FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Kayseri’de yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Silahlı örgütü /PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, Kayseri’de yakalandı.

Kayseri İl Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesindeki adreste olduğu belirlendi.

Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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