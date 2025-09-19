FETÖ hükümlüsü eski infaz koruma memuru Bursa'da yakalandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Soruşturma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan, kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan İlyas A.’nın saklandığı adresi tespit etti.

Van’da görev yaparken soruşturma kapsamında görevden alınan infaz koruma memuru İlyas A., İnegöl'de evine girerken yakalandı.

Firari hükümlü, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.