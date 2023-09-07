FETÖ hükümlüsü eski polis, gaybubet evinde yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru Soner Öcal, saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski polis, gaybubet evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, soruşturma kapsamında 2016'da meslekten ihraç edilen /PDY üyesi polis memuru Soner Öcal'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya sürekli para yatırdığı belirlenen Öcal'ın saklandığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki gaybubet evine baskın yapıldı.

Gözaltına alınan Öcal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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