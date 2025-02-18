FETÖ hükümlüsü eski polis Tokat'ta yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, söz konusu terör örgütüne ilişkin yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen U.Ş., yakalandı.



Eski polis memuru olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.