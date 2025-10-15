FETÖ hükümlüsü eski savcı Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski cumhuriyet savcısı yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski cumhuriyet savcısı A.Ç. (35) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

