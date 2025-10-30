FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E., yakalandı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E.'yi saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, hükümlüye kayıtsız ev kiralayan H.D. ve M.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Firari Fetö'cü
- Astsubay
- Kırıkkale