FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

15 Temmuz sürecinde FETÖ/PDY terör örgütünün eylemlerinde aktif rol alan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., Tokat’ta saklandığı evde yakalandı. Şüpheli,, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tunceli'de /PDY terör örgütünün eylemlerinde aktif rol oynadığı belirtilen O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

O.G.'nin Tokat'ta olduğunu belirleyen ekipler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12,5 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.'yi, Tokat’ta saklandığı evde yakaladı.

O.G., işlemlerinin ardından, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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