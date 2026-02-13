FETÖ ile ankesörlü telefonlarla iletişime geçmişler. Bakanlık bünyesinde görevli 93 kişiye gözaltı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da düzenlenen yeni operasyona ilişkin bilgi verdi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edildi.

Terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 vergi müfettişine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Başsavcılık, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde saat 05.00 itibarıyla düzenlenen operasyonda 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Başsavcılık bir şüphelinin ise yurtdışında olduğunu tespit etti.