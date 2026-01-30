FETÖ ile bağlantılı 379 sosyal medya hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 379 sosyal medya hesabının Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğunu belirledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, söz konusu hesapların FETÖ propagandası yaptıklarını ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettiklerini söyledi.

“HUKUKİ İŞLEMLER UYGULANMIŞTIR”

Bu tespitler üzerine harekete geçildiğini kaydeden Duran, "Milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır." açıklamasını yaptı.

“ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Terörle mücadelenin dijital ortam da da süreceğini kaydeden Duran, "Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.