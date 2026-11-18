Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , FETÖ'nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Duran, FETÖ bağlantılı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhanettin Duran, şu ifadelere yer verdi:

"-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

-Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır. Son 3 ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekat aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir.

-Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Hakikati çarpıtarak milletimizin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarımızla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz."