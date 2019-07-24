Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ malikânesi' olarak kamuoyuna yansıyan Mudanya'daki villanın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt üyeliği nedeniyle cezalandırilan sahibi Sami Şentürk'e iadesine itiraz etti.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, İstinaf Mahkemesi'ne başvuran savcılık, villada örgütsel toplantılar gerçekleştirildiğini ve örgüt sermayesiyle oluşturulduğunu, müsadere (el konulma) talebinin reddinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Bursa'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında işadamı Sami Şentürk'ün de aralarında bulunduğu zanlılar gözaltına alınmıştı. Şentürk'ün üzerine kayıtlı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, spor sahaları da bulunan villa kompleksine de el konulmuştu. Soruşturma kapsamındaki bazı tanıkların ve gizli tanıkların ifadelerine göre örgütsel toplantılar bu villada yapılıyor, örgütün çok üst düzey bazı isimleri buluşuyordu.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen dava sonucu Şentürk, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak mahkeme el konulan villanın Şentürk'e iadesine karar vermişti. Mahkemenin kararına itiraz eden savcılık, söz konusu villaya el konularak hazineye devrini talep etti.