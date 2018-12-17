Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ mensuplarının, ihanetlerinin hesabını hukuk önünde vermeye başladıklarını belirterek, "Devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için her kurumda olduğu gibi, yargıda da kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlatılmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlıyız" ifadesini kullandı.



Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık 2013'ün akıl ve muhakemeyi değersizleştirip, yerine ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkeyi, milleti, hükümeti hedef alan yargısal darbe girişimi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.



"17-25 Aralık'ta bir tarafta vicdanını örgüte satmış yargı mensupları, diğer tarafta girdiği hiçbir seçimde milletten iktidar ruhsatı alamayanlar, örgüt medyası, sosyal medya araçları hep birlikte siyasi linç ve itibar suikastine girişmişlerdir." ifadesini kullanan Gül, 17-25 Aralık'ta başarılı olamayanların, 15 Temmuz 2016'da bu sefer kanlı darbe girişimine başvurduğunu ve yine başarılı olamadıklarını belirtti.



Gül, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iradesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığını, bu hain girişimleri savuşturduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bu tecrübeler, bağımsız ve tarafsız yargının değerini, hukuka ve vicdana bağlılığın önemini, akıl ve muhakemenin kıymetini açıkça ortaya koymuştur. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları, sonuçta bu ihanetlerinin hesabını hukuk önünde vermeye başlamışlardır. Devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için her kurumda olduğu gibi, yargıda da kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlatılmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlıyız. Yargı arındıkça güçlenmekte ve itibarını artırmaktadır. Amacımız, bu arınma sürecini, yeniden inşa süreciyle taçlandırmaktır. Biliyor ve inanıyoruz ki millet iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimizin hiçbir vesayete de ihtiyacı yoktur. Milletimiz iradesine, demokrasiye, bayrağına, vatanına ve devletine ilelebet sahip çıkacaktır."