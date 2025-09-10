19 ilde FETÖ operasyonu: 40 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 40 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 53 şüphelinin jandarma ekiplerince yakaladığını belirtti.

Şüphelilerden 40'ının tutuklandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta jandarma ekiplerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildirdi.

