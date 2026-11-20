İçişleri Bakanlığı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 günde 28 ilde FETÖ 'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ByLock kullandığı tespit edildi.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, örgütün güncel, finans, eğitim , bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerini sürdürdükleri ve ByLock kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları ve örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Yakalanan 83 şüpheliden 47'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.