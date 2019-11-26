FETÖ operasyonlarında 71 gözaltı kararı

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.

KONYA MERKEZLİ 26 İLDE 50 GÖZALTI KARARI

Öte yandan Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.



Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere operasyon başlattı.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.