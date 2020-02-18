FETÖ operasyonlarında 732 gözaltı kararı

Son dakika haberi!

Sabah saatlerinde TSK, emniyet ve Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı. Diğer illerdeki operasyonlarda gözaltı işlemleri sürüyor.



ADANA'DA 27 GÖZALTI KARARI

Adana'da da yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon başlatıldı.



KARA KUVVETLERİNDE MAHREM İMAM OPERASYONU



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Şu ana kadar 28 şüphelinin yakalandığı operasyon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

43 İLDE 123 GÖZALTI KARARI

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 157 şüpheliden 123'ü yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.



İzmir merkezli 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.



Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 123 şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında, ihraç Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın emir astsubaylığını yaptığı belirtildi.



Ayrıca, şüphelilerden İ.E, C.Ç, G.İ. ve S.B'nin de bazı generallerin emir astsubaylıklarını yaptıkları öğrenildi.



ADALET BAKANLIĞI'NDAKİ FETÖ YAPILANMASI



Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde ise 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.