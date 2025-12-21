FETÖ operasyonlarında tutuklama

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 50'si tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

2025 yılı içinde yapılan FETÖ operasyonlarında toplam bin 601 şüphelinin tutuklandığını duyuran Yerlikaya, bin 524 şüpheliye ise adli kontrol kararlarının uygulandığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.