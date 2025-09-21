FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlarda 97 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yerlikaya, "Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512'si tutuklandı. 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." ifadelerini kullandı.