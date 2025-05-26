FETÖ operasyonunda 60 muvazzaf askere tutuklama istemi

İstanbul merkezli 36 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye getirilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu muvazzaf 60 asker tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

Şüpheli 60 muvazzaf asker, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 2 şüphelinin ise savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.