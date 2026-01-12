FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı. Aralarında aktif kamu görevlileri de var

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ’nün "Emniyet Mahrem Yapılanmasında" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları, emniyet mensubu kişilerle örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları kişilerle ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, ve aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi.