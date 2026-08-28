FETÖ operasyonunda yeni gelişme. Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bugün saat 05.45'te Muğla'da ve İstanbul'da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul'daki arama çalışmalarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı E.Batmaz yakalandı.

Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu 'nun kızı H. Köseoğlu'da yakalanan şüpheliler arasında yer aldı.

ELE GEÇİRİLENLER İNCELENİYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçildiği ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.