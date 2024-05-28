FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında, /PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi.

Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Haïdouti Orkestrası AB tuhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Haïdouti Orkestrası AB tuhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...