Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski cumhuriyet savcısı ve hakim eşi hakkında karar verildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski cumhuriyet savcısı Hakan Torunlar ile tutuksuz yargılanan, eski hakim olan eşi Gamze Torunlar ve avukatları katıldı.



Sanık Hakan Torunlar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Hayatım boyunca taksirle dahi suç işlemedim. Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur." diye konuştu.



Sanık Gamze Torunlar da suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.



Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Hakan Torunlar'ın ByLock kullandığını, örgüt evlerinde kaldığını, himmet toplama yetkisine kadar ulaştığını ve sanık Gamze Torunlar'ın da örgüt evinde kaldığı yönünde tanık beyanları bulunduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Hakan Torunlar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.



Heyet, sanık Gamze Torunlar'ın ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.z

