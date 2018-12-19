Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık eski uzman çavuş Hüseyin Çetin ve avukatı hazır bulundu.
Örgüt mensupları ile ankesörlü telefondan ardışık aramayla iletişim kurduğu iddiasını kabul etmeyen Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 8 yıl görev yaptığını, ülkeye hizmet ettiğini ve örgüt üyesi olmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Çetin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
Aynı mahkemede "terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuksuz yargılanan ihraç imam H.Ç. ise 17-25 Aralık sürecinden sonra hükümeti eleştiren konuşma yaptığını doğruladı.
Duruşmada dinlenen üç tanığın, örgüt elebaşını öven konuşmalar yaptığı yönündeki beyanlarını kabul etmeyen H.Ç., örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını da savunarak beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık H.Ç.'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de, örgüt mensubu mahrem imamlar ile ankesörlü telefondan ardışık aramayla iletişim kurduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.