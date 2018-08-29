Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlı Müsellim Köyü'ne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında, FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları bulunan S.C.Ç. (26) ve Ö.S. (39) Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.
Aynı gruptaki, Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde komiser iken ihraç edilen H.B.T. (26), A.A. (33), Ü.G.B. (26) ve R.B. (26) ise gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.G.B. serbest bırakıldı, R.B., H.B.T. ve A.A. ise tutuklandı.