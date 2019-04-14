54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen, görevlerinden daha önce ihraç edilen öğretmenler H.A., H.K.N. D.D., Z.K. ile ihraç olan komiser yardımcısı Ö.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.A., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.