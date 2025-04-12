FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne'nin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.Ş. ve U.D. yakalanıp, gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.Ş. ve U.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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