FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

'nin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan /PDY şüphelileri E.Ş. ve U.D. yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ş. ve U.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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