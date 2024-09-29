FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı.

FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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