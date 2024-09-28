FETÖ şüphelisine operasyon: El bombası ve 1 dolar bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilinde savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.



Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ üyesi olduğundan, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri N.N'yi takibe aldı.



Şahsın iş yeri, otomobili ve evinde 25 Eylül'de arama yapıldı.



Otomobildeki aramada vites kutusuna gizlenmiş 1 savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar ele geçirildi.



N.N. ile aynı evde ikamet ettikleri belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.



Adliyedeki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen N.N. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.