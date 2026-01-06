FETÖ üyelerine 20 günde 223 gözaltı. 87 şüpheli tutuklandı
06.01.2026 08:46
Son Güncelleme: 06.01.2026 08:48
NTV - Haber Merkezi
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda son 20 günde 223 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 87'si hakkında tutuklama kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.
Terör örgütü üyelerine son 20 günde yeni operasyonlar yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, şüphelilerin mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyette bulunduğunu, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığını, ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle haberleşmeyi sürdürdüğünü ve örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağladığının belirlendiğini kaydetti.
Gözaltına alınan şüphelilerden 87'sinin tutuklandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, 50 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.