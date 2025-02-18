FETÖ üyeliği bulunan eski müdür çamaşırların arasında yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında hapis cezası bulunan İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A., evinin balkonunda kurutmalıktaki çamaşırların arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır aranan ve kamudan ihraç edilen İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A.'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A.'nın yakalanması için operasyon başlattı.
ÇAMAŞIRLARIN ARASINDA YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda N.A. evinin balkonunda bulunan kurutmalıkta asılı çamaşırların arasına saklanarak kendini kamufle etmek istese de polis ekipleri tarafından fark edildi.
Ekiplerce saklandığı yerden çıkartılan N.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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