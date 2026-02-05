FETÖ üyeliğinden hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı
05.02.2026 16:53
IHA
İHA
Samsun'da FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre 3 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)” suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Çarçamba ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.