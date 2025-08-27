FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Sivas’ın Gölova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2018 yılında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C., Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.