FETÖ üyesi eski tümgeneral yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 62 yaşındaki eski Tümgeneral Cural'ın, ağabeyinin Köseli Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.



Kısa sürede adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Cural'ı yakaladı.



Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan söz konusu hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



Ahmet Cural, İzmir'deki Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanmıştı.

BALIKESİR'DE DE BİR KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Balıkesir'de düzenlenen operasyonda da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ hükümlüsü yakalandı.



Jandarma ekipleri, firari R.K'nin (42) Karesi ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi. Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.K cezaevine gönderildi.