FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı

Muğla'da kendisini polis olarak tanıtıp telefonla aradığı İngiliz kadını "Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi" diyerek yaklaşık 7 milyon liralık döviz ve altınlarını alarak dolandıran Abdülkadir Karataş tutuklandı.

FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı

Fethiye'de yerleşik olarak yaşayan İngiltere vatandaşı C.İ. (61), emniyete müracaat ederek kendisini telefonla arayıp, polis olarak tanıtan kişi tarafından "Bankada kasada bulunan paralarınız üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız" denildiğini söyledi.

C.İ., Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini anlattı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirledi.

FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı - 1

Antalya kara yolunda durdurulan takside Abdülkadir Karataş, gözaltına alındı.

Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş tutuklandı.

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