FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı

Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı yerleşik İngiliz vatandaşı kadını "Bankanın kasasında bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi" diyerek dolandırdı. Kadının yaklaşık 7 milyon lira tutarında döviz ve altınlarını alan dolandırıcı yakalandı.

FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı

'nın turistik ilçesi Fethiye'de yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı C.İ. (61), Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini telefonla arayıp, polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

İngiliz kadın, polise verdiği ifadesinde kendisini arayan kişinin, "Banka kasında bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız." dediğini söyledi.

FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı - 1

C.İ., bunun üzerine Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini anlattı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirledi.

Antalya karayolunda durdurulan takside Abdülkadir Karataş, gözaltına alındı. Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...