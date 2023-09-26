FETÖ yalanıyla İngiliz kadını 7 milyon TL dolandırdı

Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı C.İ. (61), Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini telefonla arayıp, polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

İngiliz kadın, polise verdiği ifadesinde kendisini arayan kişinin, "Banka kasında bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız." dediğini söyledi.