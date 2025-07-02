FETÖ yalanıyla milyonluk vurgun

Adana'da yaşlı kişileri "FETÖ soruşturmanız var." yalanıyla kandırıp 6 milyon 282 bin liralık vurgun yapan şüpheliler tutuklandı.

"FETÖ KİMLİK BİLGİLERİNİZİ KOPYALADI, OPERASYON YAPILACAK"

İddiaya göre; 22 yaşındaki Ercan G., emekli bankacı Ümmihani D.'yi (74) telefonla arayarak, "FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı, operasyon yapılacak. Bazı eşyalarınız lazım, operasyondan sonra teslim edilecek." dedi.

KREDİ KARTIYLA KUYUMCUDAN 282 BİN LİRALIK ALTIN ALDI

Bu yalanla kadının evine giden şüpheli, kredi kartlarını aldı. Şüpheli daha sonra bu kartlarla bir kuyumcudan 282 bin liralık altın satın aldı.

BAŞKA BİR ÇİFTİN 1 MİLYON LİRASINI DA HESABINA HAVALE ETTİRDİ

Ercan G., ardından Emine A. (70) ve Mevlüt A. (65) çiftini hedef seçti. Zanlı, FETÖ yalanıyla korkuttuğu çiftten de döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak, yaklaşık 1 milyon lirayı kendi hesabına havale ettirdi.

Şebekenin diğer üyeleri İhsan G. (20) ve Muhammet A. (26) ise Yumurtalık ilçesinde yaşayan Çetin (69) ve Yurdagül T. (67) çiftine ulaştı.

"PAROLA: VATAN" DİYEREK GÜVEN KAZANIP 5 MİLYONLUK ALTINLARI ALDILAR

"Parola: Vatan" diyerek mağdurların güvenini kazanan şüpheliler, FETÖ yalanıyla korkuttukları çiftin 5 milyon lira değerindeki altınlarını aldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, peş peşe gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir restoranda buluştuklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A. gözaltına alındı.

Yanlarında bulunan Şeyhmus A. (20) ve Tahsin İ. (24) de şüpheli olarak emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş şüpheli adliyeye sevk edildi. Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.