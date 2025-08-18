FETÖ yalanıyla milyonluk vurgun

Zonguldak'ta bir kadını arayan üç şüpheli "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla dolandırdı.



Şüpheliler, mağdur kadını önce korkuttu, sonra ise para istedi. Kadın, dolandırıcıların gönderdiği banka hesap numarasına önce 580 bin lira para gönderdi. Ardından kadının evine giden şüphelilerden biri yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerinde altınları da alarak kayıplara karıştı.



Dolandırıldığını anlayan kadın polise giderek şikayetçi oldu.



100'DEN FAZLA KAMERA İNCELENDİ



İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde 100'den fazla kamerayı inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.



İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu şehirlerde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.



"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan E.B., D.G. ve M.Ö.'nün emniyette sorguları sürüyor.