FETÖ yalanıyla milyonluk vurgun: 5 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 70 yaşındaki M.G., bilinmeyen bir numaradan arayan kişilerin "adının terör örgütüne karıştığı, evindeki altın ve paraları kontrol edecekleri" bahanesiyle 1 milyon 200 bin lira dolandırdığını beyan edip şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

