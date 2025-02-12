FETÖ'cü Abdullah Antepli'den yeni ifşalar: Bu suçun bedeli bu dünyada ödenmez

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, sözde eski Malezya imamı Abdullah Antepli, örgüte ait yeni ifşalarda bulundu.

FETÖ üyelerinin askeri liselere sokulması için kurulan "mahrem" yapıda 1988 ila 1997'de görev yaptıktan sonra örgüt tarafından sözde Malezya imamı olarak atanan Antepli, KPSS ve üniversite giriş sınavı sorularının çalınarak FETÖ'cülere verilmesinin örgütteki "ahlaki çürüme ve erozyonun en masum örneği" olduğunu ifade etti.

"BU SUÇUN BEDELİ BU DÜNYADA ÖDENMEZ"

Antepli, kendisi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil, örgüt üst yönetimindeki birçok kişiyi suçladığı konuşmasında, "Bu suçun bedeli bu dünyada ödenmez." dedi.



Antepli, Gülen'in, soruların çalınmasıyla ilgili konuşmasını, örgüt kampındaki eski merkez binanın 2. katındaki büyük salonda, kahvaltıdan hemen sonra başlayan "diyalog toplantısı öncesinde" yaptığı detaylarına yer verdi.



Gülen'in bu salonda, 2010 KPSS sorularının o zaman "Paralel Devlet Yapılanması" diye adlandırılan FETÖ tarafından çalındığına dair bir haberi izledikten sonra, bütün kalabalığın içinde konuştuğunu yineleyen Antepli, Gülen'in, bu itirafını, kızgınlıkla "boş bulunduğu" bir anda ağzından kaçırdığını anlattı.



Antepli, söz konusu yıllarda Türkiye'de, askeri lise sınavlarında çıkacak soruların çalınarak Tarık Bey ve kendisine verildiğini, bu soruları çocuklarla paylaştıklarını söyledi.



Söz konusu iddiaları ilk kez 2018'de yazdığını dile getiren Antepli, örgütte bazı çevrelerdeki "Fetullah Gülen masum, çevresi kötü" söyleminin de ölen elebaşının rolünü anladıktan sonra kendisi için çöktüğünü belirtti.



Antepli, Türkiye'ye gidip hukukun gerektirdiği cezayı çekmeye hazır olduğunu ifade etti.

