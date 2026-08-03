FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelinin ifadesine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurmuştu.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan firari Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan .A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Özcan A., Karatepe'yi yaklaşık 2 yıl önce teyzesinin oğlunun yanında inşaat işlerinde çalışırken tanıdığını söyledi.



KENDİNİ BAŞKA BİRİ OLARAK TANITMIŞ



Özcan .A, ifadesinde Karatepe'nin kendisini "Salih" olarak tanıttığını belirterek, zamanla kendisini günlük ücret karşılığında iş yerinde ve inşaatlarda çalıştırdığını anlattı. Karatepe'nin yalnız yaşadığını ve maddi durumunun iyi olmadığını düşündüğünü belirten Özcan .A, "Salih usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum." dedi.

Karatepe ile zamanla yakınlaştıklarını belirten Özcan .A, bazı günlerde onu Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü, Hıdırlık mevkisinde birlikte alkol aldıklarını söyledi.



KARATEPE, YENİ BİR EV ARIYORMUŞ



Özcan .A, 31 Temmuz 2026'da Karatepe'nin kendisini farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle sorun yaşadığını ve yeni bir ev aradığını söylediğini aktardı. Bunun üzerine Karatepe'yi İmaret Camisi önünden aldığını belirten Atlı, birlikte yemek yedikten sonra onu İnaz Deprem Evleri'nde bulduğu eve götürdüğünü ifade etti.

Evin boş ve bakımsız olduğunu anlatan Özcan .A, Karatepe'nin burada birkaç gün kalacağını söylediğini belirtti. Özcan .A., ifadesinde "Bana telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan, iPhone 7 marka cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim." dedi.

Özcan .A, evde bulundukları sırada birlikte viski içtiklerini ve ardından kendi evine gittiğini söyledi.