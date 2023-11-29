FETÖ'cü doktora 8 suçtan dava

Gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen profesör Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Suçları Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamede yaşları 7 ila 18 arasında değişen 21 mağdur çocuğa şüphelinin hızlı bir şekilde "Çoklu kişilik bozukluğu" tanısı koyarak seanslar sırasında "ketamin" maddesi verdiği, cinsel içerikli sorular yönelttiği, ailenin çeşitli üyelerini istismarla suçlayarak maddi talepler içeren tehditvari girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Ayrıca şüphelinin çocukları kendi tutacağı bir eve yerleştirmeye ve yurt dışına göndermeye çalıştığı yönünde şikâyetçi beyanları olduğu anlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDE



Adli Tıp Kurumu (ATK) 5. İhtisas Dairesinin raporuna göre "Ketamin" maddesinin ağrı kesici, anestezik bir madde olduğuna yer verildi.



Şüpheli Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğinde ve ev adreslerinde ele geçirilen maddeler üzerinde ATK Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde "Ketamin" ve "Ketamin bulaşıklı" madde ve materyaller tespit edildi.



İddianamede yer verilen 1 nolu bilirkişi raporunda ise ketamin'in çocuk ve ergenlerde ruhsal hastalıklarda kullanım ruhsatının olmadığı belirtildi. 2 nolu bilirkişi raporunda ise şüphelinin mağdur çocuklara yönelttiği kapalı uçlu sorular, hasta mahremiyetini ihlal edici uygulamaları, ebeveynlere yönelik düşmanca ifadeleri, intihar girişimlerine ilişkin pozitif pekiştirgeçlerinin temel mesleki ve etik ilkelere aykırı olduğu değerlendirildi.

