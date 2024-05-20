FETÖ'cü eski hakime 7 yıl hapis cezası

Adana'da FETÖ sanığı eski hakimin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakimlikten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K'nin avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının, öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri" ve "staj evleri"nde kaldığının tespit edildiğini belirtti.



Savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, bu beyanlara göre M.K'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem abi" ve bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanık M.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

