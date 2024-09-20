FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı.

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından /PDY mensubu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis V.K.'nin kaldığı adres belirlendi.

Yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda V.K., Düziçi ilçesi Ellek beldesinde gözaltına alındı. Eski polis, adli işlemlerinin ardından T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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