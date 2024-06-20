FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a mektup | Güvenlik kaynakları: Türkiye'yi şikayet eden mektup yazıldı

FETÖ'nün, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’yi şikayet eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre; ABD'li bazı kongre üyelerinin de katkı verdiği mektupla, Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemek hedefleniyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; mektupta FETÖ’cüler örgüt mensuplarına yönelik “haksız politikalar” izlendiğine yer veriyor.

FETÖ'ye mensup tutukluların, şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması isteniyor.

FETÖ’cüler, mektupta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden’a şikayet ediyor, Biden'dan Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.



FETÖ’cüler, mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt, mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı.

FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.



Güvenlik kaynakları, mektubun Temmuz 2024’te ABD’de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde yazılmasına da dikkat çekiyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in hastalığı sonrası kaçırılma iddialarının örgüt içinde parçalanmalara neden olduğu, kopuşların yaşanmaya başlandığı, bu yöntemle farklı bir yol arayışına girdiği değerlendirilmesi yapıldı.

