Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü Mehmet A.'nın Ankara Yenimahalle'de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla üzerinde Hakan İnkaya adına sahte kimlik bulunan Mehmet A.'yı gözaltına aldı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü, Ankara'da saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü Mehmet A.'nın Ankara Yenimahalle'de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.