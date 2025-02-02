FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (34) gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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