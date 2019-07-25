Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden 24'ü tutuklarken, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Serbest bırakılanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldukları öğrenildi.
FETÖ'den gözaltına alınan 24 havacıya tutuklama
Anadolu AjansıTürkiye
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı/
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.