FETÖ'den gözaltına alınan doktorlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya ve Mardin'de altı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan beş doktorun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada üçü kamu ikisi özel sektör çalışanı beş doktor gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin FETÖ tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları ve sözde TUS imamıyla irtibatlarının olduğu öne sürülmüştü.



Ayrıca şüpheliler hakkında, FETÖ üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanlarının bulunduğu, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

